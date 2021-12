Una clamorosa dimenticanza ha macchiato la cerimonia del- vinto da Leo Messi - lunedì sera:non è stato omaggiato come altrettanto giustamente è stato fatto con due grandi campioni scomparsi nell'ultimo anno, come Maradona e Muller. Rossi, che ha vinto il prestigioso trofeo nel 1982, l'anno della vittoria dell'Italia ai Mondiali non è stato citato nel palco di Parigi. Il responsabile Pascal Ferrè, contattato dalla Gazzetta dello Sport, ha evitato commenti: "Non entro in queste polemiche: ogni cosa dicessi sarebbe male interpretata. Non si può leggere ogni aspetto della cerimonia, che si vuole festiva, in chiave polemica. Preferisco non rispondere e se ce ne fosse mai bisogno, ne parlerò direttamente con la famiglia Rossi". Cosa che, sempre secondo la Gazzetta, sarebbe avvenuta: gli organizzatori si sarebbero scusati con la moglie Federica Cappelletti e avrebbero promesso di rimediare a gennaio con un'altra cerimonia.