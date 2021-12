In occasione dell'evento per ricordarea un anno dalla sua scomparsa, il suo ex compagno di squadra - nonché amico -è tornato sul mancato omaggio a Pablito durante la cerimonia di consegna dell'ultimo Pallone d'oro: "È stata una gaffe clamorosa da parte dei francesi - ha dichiarato Cabrini - si commenta da sola. Ma Paolo è superiore a tutto e a tutti e penso che passerebbe sopra anche a questo, sempre con il sorriso". Lo stesso sorriso citato da Marco Tardelli, che poco prima aveva ricordato il suo ex compagno "col sorriso, perché era la sua parte migliore".