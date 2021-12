La gaffe di France Football, che nella cerimonia del Pallone d'Oro ha ricordato Diego Maradona e Gerd Muller ma nonfa ancora discutere. Contattato da La Gazzetta dello Sport, il responsabile del mensile, Pascal Ferré, ha detto: "Non voglio entrare in questo tipo di polemiche perché ogni cosa dicessi sarebbe male interpretata. Non si può leggere ogni aspetto della cerimonia, che si vuole festiva, in chiave polemica. Preferisco non rispondere e se ce ne fosse mai bisogno, ne parlerò direttamente con la famiglia Rossi".