"Sei mesi fa ho perso un fratello, oggi ne piango un altro. Non voglio dire altro, per me questo non è il momento di parlare". Così, al telefono con l'ANSA, Antonio Cabrini, compagno di squadra di Paolo Rossi sia alla Juve che in Nazionale, ricorda distrutto Pablito, l'eroe della vittoria contro il Brasile nel 1982, il goleador dell'Italia Mundial.