. Perché in fondo non si poteva chiedere molto altro a Paolo, chiamato a prendere il posto dell'esonerato Massimilianonelle ultime due giornate di campionato. Ma cos'è che ha fatto esattamente, l'uruguaiano? Innanzitutto - e mica è poco - ha ridatoalla, che è apparsa più dinamica e aggressiva, meno timorosa e più consapevole dei propri mezzi.Come lo ha fatto?prima nel finale del match contro il Bologna, in tempo per realizzare un'insperata rimonta, e poi dall'inizio nell'ultima sfida stagionale, in casa contro il Monza. 2-0 e tutti a casa, con gol di Federicopiù almeno un altro paio di reti sfiorate, tra pali colpiti e occasioni non concretizzate.. Vero, ma a un certo punto lo si doveva fare, almeno per la dignità. Bastava un po' di coraggio, insomma. E non - attenzione - quello pseudo-coraggio degli sprovveduti, ma. Se vuole tornare a vincere, la Juventus non può più permettersi di abdicare alle proprie idee, piccole o grandi che siano.Altrimenti vale tutto, altrimenti si ripiomba nella mediocrità. Ma la storia e i colori bianconeri parlano di altro, parlano di eccellenza. Si riparta da qui, allora. Dall'insegnamento di(giustamente osannato dai tifosi, anche con cori dedicati), di chi sa che essere Juve implica anche rischiare. Perché per spiccare il volo, per respirare l'aria d'alta quota, bisogna prima saper perdere un po' l'equilibrio.