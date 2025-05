Paolo Monguzzi: 'L'obiettivo è avere un evento al giorno all'Allianz Stadium'

Le parole

Le parole di Paolo, Head of Stadium Revenue and Entertainment, al Social Football Summit Snack.“La parola dinamismo è quella che ci guida. Nel futuro gli impianti devono essere concepiti per essere trasformati. L’idea di costruire un luogo che resta uguale è anacronistica. Stiamo lavorando per rispondere alla domanda: come Juventus può essere interessante. Questo per il tifoso all’ultima fila in alto fino a chi acquista una zona di maggior prestigio, ma anche per chi frequenta lo stadio non per una partita. Il nostro obiettivo è che ci sia un evento ogni giorno. L’idea è essere interessanti nel giorno partita, per le aziende ma anche per chi passa per Torino. Juventus e lo Stadium devono essere brand e asset per la città di Torino.

Vendere lo stadio è come vendere una piccola città e in una piccola città c’è di tutto e ogni categoria. L’analisi di questa piccol città ha una complessità elevata. Per noi vendere una partita infrasettimanale è molto più difficile perché un grande fetta di pubblico fa più di 100 km per raggiungerci”.