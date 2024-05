Paolodagli studi di SkySport ha commentato la situazione attuale della Juventus, con un focus verso la prossima stagione ed il futuro di Adrienancora in bilico. Queste le sue parole:"Il centrocampo della Juve è troppo debole, non è all’altezza di molti reparti di centrocampo che si vedono nel nostro campionato. Dai due esterni ai centrali fino a Rabiot che doveva essere il perno, lì non c’è il livello necessario. Deve investire in maniera pesante".