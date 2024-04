Chi è Paolo Ceppi



Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il talento bianconero firmerà il suo primo contratto con il club. L'accordo - spiega Romano - è stato raggiunto e sarà formalizzato il prima possibile. Di fatto, è stato tutto chiuso.Ceppi è considerato uno dei migliori talenti italiani e naturalmente nell'Academy della Juve c'è molta curiosità riguardo al suo futuro. E' nata una stella? Solo il tempo saprà dirlo.C'è un altro giovanissimo talento che sta brillando nelle fila dell'Under 16 della: si tratta di, centrocampista classe 2008, autore di una prestazione straordinaria nell'ultimo turno di campionato contro il Pisa.Ceppi ha lasciato il segno con una doppietta che ha garantito la vittoria alla sua squadra. Il giovane talento ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Genoa nel 2018, dimostrando fin da subito le sue qualità e il suo potenziale.Nella stagione 2020-21,si è trasferito, dove ha accumulato 15 presenze e segnato 3 gol. Tuttavia, la sua permanenza in nerazzurro è durata solo una stagione, poiché alla fine dell'anno la Juventus è riuscita a strapparlo al club rivale, un colpo che si è rivelato subito azzeccato. Nella sua prima stagione con l'Under 16 bianconera, il giovane ha fatto registrare 20 presenze e ben cinque reti, un risultato sorprendente considerando la sua posizione di mediano difensivo, dove dimostra un'innata qualità e un'ottima abilità nel tiro dalla lunga distanza., segnando immediatamente un gol dopo le prime due apparizioni in amichevole. Ora, con la maglia bianconera, lo aspettano le opportunità nelle squadre Primavera e Next Gen, dove potrà continuare a sviluppare il suo talento con calma e gradualità.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.