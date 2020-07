Paolo Brosio, noto tifoso della Juve, parla a TMW del momento in casa bianconera: "Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Il gioco della Juve non legittima la vittoria dello scudetto e Sarri se non ha i giocatori adatti avrebbe dovuto adeguarsi alle loro caratteristiche. Questa Juve non ha animus pugnandi, forse è la squadra che non segue il tecnico, tutti sono fuori ruolo. Sarri non è da Juve, come impatto, immagine, temperamento, troppe parolacce. E' colpa anche di chi lo ha voluto, Paratici e Nedved. Oppure dovevano prendere i giocatori che voleva lui. Rimpianti? Marotta era perfetto per la Juve, serve uno che faccia da cuscinetto tra proprietà e squadra. Marotta sapeva anche tenere sotto pressione l'allenatore che veniva più controllato”.