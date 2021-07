Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il tifoso della Juventus e autore dell'inno del club bianconero "Juve, storia di un grande amore"ha parlato così di Italia-Belgio: "Non so come finirà, ma Mancini ha il merito di aver ricompattato tutta l'Italia davanti alla televisione. Il gruppo è unito, e contro il Belgio confido nel nostro capitano: per fermare uno dei migliori attaccanti del mondo come Lukaku serve il difensore più forte del mondo. Abbiamo tutte le carte in regola per arrivare fino alla finale dell'Europeo. Un giovane che mi piace? Il nostro Federico, perché è anche bravo a vedere la porta".