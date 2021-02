Queste le dichiarazioni a Radio Bruno di Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter: "Sono stato felice dell’arrivo di Commisso in Italia, lo stesso vale per Friedkin e gli altri americani: la loro mentalità può dare un cambiamento al nostro calcio. Giusta la battaglia che sta facendo Commisso per lo stadio, è l’unico modo per avanzare a livello economico. Lo insegna la Juve, il calcio tedesco e inglese. Il punto è che devono contare ad arrivare in Lega Serie A, altrimenti restano imbrigliati. Non è semplice purtroppo, nella politica del calcio c’è un muro di gomma".