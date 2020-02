L’ex direttore generale dell’Inter Ernesto Paolillo è intervenuto ai microfoni di CalcioToday.it, mettendo a confronto la Juventus con i nerazzurri: “Ci siamo avvicinati, ma raggiungere la Juve è difficile perché in rosa hanno due squadre. Ciò non vuol dire che l’Inter non abbia le carte in regola per vincere lo scudetto”.



SU CONTE – “Ora l’allenatore non può più lamentarsi con la società, sta facendo di tutto per accontentare le sue esigenze”.



SUL DERBY – “È una delle sfide più importanti della stagione, molto sentita perché a Milano o tifi Inter o Milan. Io lo vivevo con molta emozione, anche perché diventava un evento da vivere insieme agli amici, tanti di fede rossonera. Ricordo in particolare il derby nell’anno del Triplete, quando vincemmo per 4 a 0, per il calendario eravamo in trasferta. In queste partite non c’è mai un favorito, tutto può succedere”.