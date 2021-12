Ernesto Paolillo, ex dirigente dell'Inter, è intervenuto su Calciomercato.com a proposito dell'inchiesta Prisma: "La questione è strana e spinosa. Soprattutto è incredibile che una società come la Juventus sia ricorsa a un sistema del genere: c'è qualcosa che va chiarito.Mi sembra strano che, essendo queste regole molto conosciute, ci siano azioni del genere: sono perplesso, ma ci sono la magistratura e la Consob per fare chiarezza. A maggior ragione mi stupisce che lo abbia fatto un club quotato in Borsa, perché le eventuali conseguenze sarebbero ancora più gravi: si va a toccare la credibilità di un bilancio e le sanzioni della Consob sono pesantissime Qualora fosse provato che le plusvalenze non sono reali ma fittizie, le sanzioni sportive ci sono e sono estremamente severe. Riguardano qualsiasi club venga meno alla normativa, anche se non posso ancora azzardare ipotesi visto che siamo nella fase di indagine preliminare".