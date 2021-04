Nella diretta di Calciomercato.com su Twitch, l'ex dirigente nerazzurro Paolillo ha svelato un retroscena su Conte: "Dopo Mourinho? Avevo un'idea. Conte, sì, e lui se lo ricorda. Ne avevamo parlato in uno stadio dopo una partita dell'Inter, si chiacchierava e gliel'avevo buttata là. Lui aveva idee chiare. Il problema vero è che in quel momento il presidente non se la sentiva di portare davanti alla tifoseria dopo Mourinho uno juventino". Tempo dopo, il destino ha fatto evidentemente il suo corso.