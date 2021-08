Paolaha risposto a, reo di averla definita "invadente". "Giampiero, io sento la tua mancanza - le parole della nota conduttrice via Instagram -. Sei stato un Maestro per me. Hai ragione: sono stata invadente . Ho voluto invadere il vostro mondo di uomini che consideravano il calcio loro territorio . E sono fiera di averlo fatto".