annuncia: lascia dopo il Mondiale del Qatar. Le sue parole a Repubblica: "Amo il mio lavoro, lavoro da 32 anni ma c’è tanta vita fuori. Mi sono data un termine: i Mondiali del Qatar, nel 2022. Poi lascio. Largo ai giovani. Mai avuto un fidanzato calciatore, se avessi avuto una simpatia per qualcuno, sarebbe stata la fine. Ma qualche battuta ci vuole. Oggi? Sono socia del gruppo Lucisano, responsabile dei documentari, e stiamo preparando bellissimi progetti. Intanto è partito Romanzo radicale, sulla storia di Pannella. Il mondo dello sport mi ha dato tantissimo ma voglio cambiare e ricominciare, non stare ferma. E magari fare qualcosa in tv".