L'ex difensore della Roma Christian Panucci, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio, in cui si è soffermato sul futuro di Nicolò Zaniolo, autore di una straordinaria tripletta nalla gara di ieri sera contro il Bodo Glimt.



'Zaniolo ha grandi qualità, fossi in lui non leggerei i giornali oggi, dipenderà da lui e dalla voglia che ha. Ieri ha fatto una grande partita. Zaniolo è giovane, può ancora migliorare. Mi auguro resti alla Roma, se gli dai lo spazio diventa devastante, deve migliorare la continuità di prestazione, ma ieri si è messa sulle sue caratteristiche'.