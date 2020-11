In una lunga intervista a Repubblica, Christian Panucci ha parlato della Juventus e della lotta scudetto in Serie A. Che riguarda anche il suo ex club, il Milan: "Solo la Juventus può perdere lo Scudetto. Dietro ai bianconeri, vedo Inter, Milan, Roma. Ci sono sette squadre per quattro posti, può succedere di tutto. Inter-Real? L’Inter dovrà fare una partita intensa, vera, come nel 1998 con Simoni. Dovrà puntare sui migliori: Barella, Vidal, Lukaku e Lautaro. Il Real ha pesanti assenze in ogni reparto. Sergio Ramos è l’anima della squadra".