Christian Panucci, ex difensore della Roma, ha parlato al Corriere dello Sport parlando del momento nel mondo del calcio, colpito dal coronavirus: "Mi pare che tutti stiano sparando date per tornare in campo mentre il pericolo più importante non è ancora stato debellato. Le società possono dire quello che vogliono, ma poi deciderà il governo. Ricominciare senza avere il 100% della sicurezza, diventa complicato. Ci sono tanti interessi ma non si è capito che la ricchezza primaria è la vita. Taglio ingaggi? I top player possono ridursi l'ingaggio, ma per chi gioca in B e guadagna molto meno, fare rinunce è duro. Futuro? Dopo l'Albania ho rifiutato tutto perché non avevo voglia. Adesso è tornata e aspetto qualcosa di interessante".