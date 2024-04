Cristianai microfoni di Mediaset ha parlato della Juventus. Le sue parole:"La Juventus quando va in vantaggio, dopo fa qualche passo indietro e per ripartire in contropiede. È un modo di prepararsi in campo. La Juventus è questa, è pratica ed è sempre stata così. Diciamo sempre che la Juve non ci diverte ma Allegri è sempre stato così, poi è chiaro che se tu hai Pogba, Vidal e Pirlo, insieme alla praticità ci metti anche più qualità mentre adesso non c’è tanta qualità, per cui la qualità del gioco sicuramente cala ma questa è la Juventus. Ci sono alcune società alle quali non frega niente di giocare bene e secondo me la Juventus è una di queste, il Bayern è una di questa, così come il Real Madrid. Quando vinci va tutto bene. Sono 3 anni che rompiamo le scatole ad Allegri perché diciamo che non gioca bene. È vero che non sta vincendo ma quest’anno gli hanno chiesto di tornare in Champions e quello può dire che è stato fatto".