Christian, ex difensore di Roma, Milan, Inter e tante altre, ha parlato a Pressing su Mediaset, commentando le possibilità scudetto della Juventus dopo l'ottimo avvio di campionato: "Allegri fa bene a dire che l'obiettivo è arrivare tra le prime 4 per non mettere troppa pressione alla squadra, è fondamentale. Poi strada facendo si vedrà, ma parte leggermente sotto Inter, Napoli e Milan".