Al termine di un evento sul padel andato in scena a Milano, l'ex calciatore della Roma Christian Panucci ha commentato anche la sconfitta subita dalla Juve contro il Napoli.'Dopo otto partite perfette della Juve non mi aspettavo un 5-1, ma partite come quella di Napoli possono capitare, l'importante adesso per il gruppo è mettersela subito alle spalle. Capello diceva sempre che è meglio perdere una sola partita 5-1 che cinque partite 1-0, i bianconeri hanno le potenzialità per venirne subito fuori'.