L'ex calciatore Christianè intervenuto ai microfoni di Pressing, programma sulle reti Mediaset, dopo la gara di ieri sera tra Juventus e Roma che si è conclusa per 0-0 allo Stadium. Questo il suo commento sul match dello Stadium che non lo ha particolarmente entusiasmato:"Partita di bassissimo livello, si è giocato molto lento ed era difficile quindi essere messi male in campo. Partita deludente, non mi è piaciuto niente. Meglio per la Roma a cui serviva più positività, ma partita nel complesso scadente".