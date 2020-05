L'ex difensore Christian Panucci svela un retroscena sul suo possibile trasferimento alla Juve: ​"Avevo firmato con la Juventus, avevo il contratto - ha dichiarato a Sky Sport -. Poi è arrivato il Milan che allora era la squadra più forte del mondo. Mi sono detto: 'Pagano gli stessi soldi, vado lì'".



SPALLETTI - ​"Ero alla Roma e Spalletti fece giocare Cassetti che non si era allenato il giorno prima e stava fuori da tanto, in molti pensavano che l'avesse portato solo per fare numero. Faccio l'allenatore da 5 anni e spero di non comportarmi mai come fece Spalletti in quell'occasione".