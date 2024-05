Cristiano, ex difensore di, è intervenuto ai microfoni di Pressing in qualità di ospite della trasmissione. Il difensore più prolifico di tutti i tempi in Serie A ha rilasciato delle dichiarazioni relative alle voci di mercato che vorrebberocome nuovo allenatore dellaper il post Allegri. Ecco le sue parole.- "È un'ipotesi tutt'altro che certa secondo me. Il Bologna rinforzerà la squadra per onorare questa storica partecipazione alla Champions, per cui tre o quattro giocatori li compreranno. In rossoblu sa con cosa ha a che fare, mentre se si trasferisse alla Juventus dovrebbe fare i conti con tantissime incognite, non sono sicurissimo che possa fare una scelta del genere".