La Juventus è pronta a tutto per mettere le mani su Mauricio Pochettino come successore di Massimiliano Allegri. E' quanto racconta Panorama, che parla di un'offerta faraonica da 12 milioni di euro netti a stagione pronti per il manager del Tottenham, oltre ai 30 milioni necessari per sbloccare la clausola rescissoria a contratto con il club inglese. Se l'indiscrezione fosse confermata, insomma, si tratterebbe di una clamorosa offerta per Pochettino, che il prossimo 1 giugno chiuderà la stagione al Tottenham con la finale di Champions League contro il Liverpool.