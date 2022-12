Secondo il settimanale Panorama, l'ormai ex presidente dellaAndreapotrebbe avere in serbo un vero e proprio "colpo di teatro", dopo le sue dimissioni dal CdA del club. "Andrea è rimasto stordito, anche se da giorni farebbe circolare l’ipotesi di essere pronto a un: aspettare che le acque si calmino, comprarsi la Juve, rastrellare azioni (il prezzo è molto basso), aggiungerle al proprio personale pacchetto intestato a fondi londinesi (amministrati da Antonio Giraudo), naturalmente dopo aver chiesto a John di consentirgli la nascita della", si legge in un lungo approfondimento sulla situazione del club. "ama monetizzare, vendere la Juve sarebbe disfarsi di un peso. Non crede alle bandiere e in questo modo si libererebbe di tanti impicci".