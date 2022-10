Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l'ex attaccante del Napoli Goran Pandev ha parlato anche dell'avvio stagionale di Raspadori.'E' un ragazzo giovane, ha grande qualità e personalità. Viene dal Sassuolo dove non ci sono tanti tifosi, Napoli non è una piazza come le altre ma lui ha dimostrato tutte le sue qualità davanti ad un tifo caldo. Se il Napoli ti prende a quella età è perché vuole investirci sul serio, la società non sbaglia questi acquisti. Il Napoli ha calciatore veloci, forti e tecnici. Anche la coppia difensiva si sta comportando bene. Spero possano portare un trofeo a fine stagione, la gente se lo meriterebbe'.