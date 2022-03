Goran Pandev, a Sportitalia, parla della festa dei napoletani dopo la vittoria in Coppa Italia con la Juve: "Sicuramente mi ricordo la Coppa Italia come se avessimo visto la Champions. Ho visto cose che non ho visto con l’Inter dopo lo scudetto e la Champions. Siamo tornati a Napoli dopo la finale con la Juve e la gente era euforica, come se avessimo vinto la Champions League per l’entusiasmo. Ho capito che la gente ci tiene tanto alla maglia".