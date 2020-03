L'attaccante del Genoa Goran Pandev ha ricordato in un'intervista ai microfoni di Calciomercato.com i tempi in cui giocava con la maglia del Napoli e tutte le sfide con la Juve: "Appena ho cominciato a stare bene, Mazzarri mi ha messo in campo e ho fatto una doppietta bellissima contro la Juve - ha detto l'attaccante macedone - Da quel momento ero tornato. Ricordo il gol in Supercoppa a Pechino ancora alla Juve, e quella decisione sbagliata dell’arbitro che ha regalato la Coppa a loro".