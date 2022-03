L'ex attaccante Goran Pandev ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della sfida dei playoff mondiali tra Italia e Macedonia in programma domani ed ha parlato dell'assenza di Bonucci e Chiellini per questa sfida. Queste le parole del macedone:



BONUCCI E CHIELLINI - ​"Giocano insieme da una vita e si conoscono a memoria: se non ci saranno, sarà un bel vantaggio per noi. A me piace molto anche Bastoni: farà una gran carriera".