I quotidiani sportivi in edicola oggi hanno aperto con l'analisi della 18a giornata, conclusa ieri sera con la vittoria del Milan sul Cagliari. Tuttosport si interroga sulle motivazioni della Juve dopo il ko contro l'Inter: "Pancia piena? Affamati. La Juve sembra aver perso stimoli e la ferocia delle passate stagioni, ma nulla è perduto e domani c'è l'occasione del riscatto in Supercoppa". Il Corriere dello Sport apre on "Ibra, la sentenza" e in chiave Juve analizza: "Pirlo e il paradosso della delega in bianco a CR7". Anche La Gazzetta dello Sport si concentra sulla posizione dell'allenatore bianconero, spiegando che: "Pirlo super rischio".