SPAL comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici.⁣

La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni. pic.twitter.com/uT5JGhiuYn — SPAL (@spalferrara) February 10, 2020

Come spesso accade, sono gli allenatori i più bersagliati dopo un momento di crisi della squadra. Così, dopo sei mesi di stagione, il piazzamento della Spal ha spinto la società a prendere l'amara decisione di esonerare Leonardo Semplici, dopo cinque anni alla guida del club che ha portato dalla Serie C alla A. La società lo ha comunicato sul proprio profilo Twitter: la sconfitta, dopo il vantaggio iniziale, di ieri contro il Sassuolo è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso che vede la Spal in ultima posizione con 15 punti in classifica.