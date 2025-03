Panchina Juventus, soluzione interna se salta Thiago Motta? Lo scenario

L'intenzione condivisa da tutti - oltre che la possibilità più concreta al momento - è quella di concludere la stagione con, soprattutto se la squadra, già a partire dal match di domenica contro la Fiorentina, dovesse dare qualche cenno di ripresa, di non aver smarrito la bussola, di essere ancora con l'allenatore. Certo, nel momento in cui a Firenze laincappasse in un'altra sconfitta pesante, simile nei connotati a quella contro l'Atalanta, un cambio di rotta potrebbe diventare inevitabile, anche "solo" per dare un segnale ai giocatori nel momento più difficile, in una fase ancora decisiva di stagione.

Chi potrebbe sostituire Thiago Motta come traghettatore

Cosa filtra su Mancini

A quel punto, non potendo ipotizzare per ovvie ragioni l'avvio immediato di un nuovo ciclo con profili di primo piano come Antonio Conte e Gianpiero Gasperini, la soluzione più facile e immediata resterebbe quella interna.ha fatto un ottimo percorso con la Next Gen, che in questo momento si sta giocando un piazzamento nei Playoff. C'è poi dalla Primavera, che ha lavorato con Massimiliano Allegri e conosce già una buona parte della squadra, ma resta alla primissima esperienza.Con la pista Tudor decisamente affievolita, rimarrebbe. Con il quale sono già stati registrati alcuni contatti indiretti, informazioni prese e valutazioni generali. Non sarebbe però un traghettatore, ma l'inizio di un percorso, anticipando giusto i tempi e provando a centrare la Champions League e a prepararsi subito dopo per il Mondiale per Club.