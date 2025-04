Getty Images

Panchina Juventus, Gasperini è ancora in corsa? Cosa filtra

La Juventus ancora non ha definito chi sarà l'allenatore bianconero nella prossima stagione. Sono in corso valutazioni sull'operato di Igor Tudor e molto dipenderà dai risultati che potrà a casa il tecnico croato in questo finale di stagione. Tuttavia stando a quanto riferisce questa mattina Tuttosport ci sarebbero due nomi nelle preferenze della dirigenza bianconera per la prossima stagione. Uno di questi sarebbe quello di Gian Piero Gasperini il cui futuro sembra essere lontano da Bergamo e i cui rumors di mercato negli ultimi giorni sembrano essersi spenti.