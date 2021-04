Tra i nomi accostati alla Juventus per l'eventuale dopo Pirlo, c'è anche quello dell'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riporta Tuttosport, l'allenatore nerazzurro piace ai dirigenti bianconeri per la sua mentalità europea e per il grande lavoro fatto con i giovani sulla panchina dell'Atalanta in questi anni. Gasperini ha creato un gruppo solido e compatto, capace di stupire tutti sia in Italia che in Europa, diventando protagonista anche in Champions League.