Andrea Pirlo ha fatto capire a tutti che vuole restare sulla panchina della Juventus. L'ha detto anche pubblicamente: "Sì, io mi confermerei". Bussando alla porta della dirigenza con i primi due trofei conquistati da allenatore: una Supercoppa italiana e una Coppa Italia; più - ma non meno importante, anzi - la qualificazione alla prossima Champions League. Ecco perché, secondo quanto riporta Calciomercato.com, Pirlo ha riguadagnato posizioni nelle gerarchie dell'allenatore del prossimo anno diventando il piano B di Andrea Agnelli.



TRE NOMI PER IL PIANO A - Per il quale la priorità è Zinedine Zidane: domani, mercoledì, il francese potrebbe definitivamente separarsi da Florentino Perez e il suo futuro sembra in bilico tra la Juve e la nazionale francese in caso di separazione con Didier Deschamps. Zizou è il piano A dei bianconeri, che l'hanno inserito in una lista élite di allenatori nella quale c'è anche il nome di Max Allegri che non ha ancora avuto l'ok dal Real Madrid e sta tenendo tutte le porte aperte, anche quella di un ritorno alla Juve e... di un clamoroso passaggio all'Inter in caso di addio di Conte dopo il confronto con Zhang. L'altro allenatore che piace molto alla Juve - e parliamo sempre di piano A - è Gian Piero Gasperini dell'Atalanta. Un allenatore 'di campo' che conosce molto bene l'ambiente bianconero per aver allenato la Primavera con la quale ha vinto anche un Torneo di Viareggio.



PISTE SALTATE - Da escludere, invece, le piste che portavano ai vari Mihajlovic, Gattuso e Simone Inzaghi, che sarebbero stati dei profili da valutare in caso di mancata qualificazione in Champions e con l'Europa League da giocare. Per questo, non scalda neanche l'ipotesi Emery.