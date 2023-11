A TMW Radio,parla così del futuro della panchina della Juventus."Ritorno di Conte sulla panchina della Juventus? Il fatto che non ci sia più Agnelli può aiutare, ma credo sia presto per pensare al futuro. Allegri avrà ancora un solo anno di contratto la prossima estate e non escludo la possibilità che le parti trovino un accordo per lasciarsi a giugno. Di certo il nome di Antonio non è l'unico sul taccuino della Juve: c'è sempre la possibilità di puntare su De Zerbi, ma anche Thiago Motta e Palladino possono essere inseriti tra i profili papabili per la panchina bianconera".