Nel pre partita di Fiorentina-Juve Fabio Paratici ha detto che in caso di Champions Andrea Pirlo rimarrà sulla panchina della Juventus. Ma se in questo finale di stagione dovessero precipitare le cose è sempre viva l'ipotesi di un cambio in corsa con l'esonero di Pirlo e la promozione di Igor Tudor, attuale vice bianconero. Ipotesi complicata e forse quasi impossibile perché ormai dovrebbe essere Pirlo a terminare la stagione, ma le gare con Udinese e Sassuolo possono diventare decisive.