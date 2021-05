Dopo il derby perso 2-0 contro la Roma, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi (spesso accostato alla panchina della Juventus, attualmente di Pirlo) ha così parlato a Sky Sport: "La squadra è nelle prime sei per il quinto anno consecutivo e da vent'anni non andava agli ottavi di Champions. Sono molto dispiaciuto per la partita di stasera. Per quanto riguarda il futuro mi siederò con serenità insieme al ds Tare e al presidente Lotito. Rinnovo? Si parlerà di tutto, non solo di me ma anche di mercato e obiettivi".