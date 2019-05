Maurizio Sarri, Pep Guardiola, Mauricio Pochettino e poi? La fila per la panchina della Juventus sembra piuttosto lunga, tra chi si propone, chi si fa desiderare (dai tifosi perlopiù) e chi invece ha già contatti con la società bianconera. Conte, Inzaghi e anche Mourinho: tutti insieme per un casting che la Juve deve analizzare con molta cura. Nelle ultime ore, poi, a Torino è impazzata la voce che riguarda Guardiola e una possibile firma del contratto già avvenuta. Per ora, però, è solo una voce. Una suggestione resa possibile anche dal fascino che dietro di sè porta il grande interesse della Juve per questo profilo. Sarri c'è nella lista bianconera, come alternativa credibile, poi Inzaghi per cui la Lazio fa muro.