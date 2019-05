Stefano Fiore, ex centrocampista della Lazio, ha parlato a Sky Sport del futuro della panchina della Juventus: "L'addio di Allegri poteva essere messo in preventivo, era già andato oltre quelli che sono gli standard dei contratti in Italia. Non è scontato che la Juve possa prendere Simone Inzaghi anche se è tra i tecnici più bravi. Ha bruciato le tappe e l'ha guidata bene giocando un bel calcio. La Juve ci sta pensando. Mihajovic? Come profilo dico di si. Non è un rivoluzionario ma rispetto a Simone ha più anni di esperienza e un passato diverso. Per questioni di personalità è uno di quegli allenatori che può fare per la Juve.