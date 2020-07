La fine della stagione si avvicina e la Juventus si avvia verso il nono scudetto consecutivo. Il primo in carriera per Maurizio Sarri, che nonostante il tricolore quasi in tasca non ha ancora convinto del tutto. Alcuni rumors proveniente dall'Inghilterra parlano di un possibile cambio sulla panchina bianconera per la prossima stagione: secondo il Daily Mail i due principali candidati in caso di partenza di Sarri sono Zinedize Zidane, che conosce bene l'ambiente juventino, e Mauricio Pochettino, rimasto fermo dopo l'avventura al Tottenham.