L’incontro con Claudio Lotito per discutere il rinnovo è previsto in settimana, ma per i betting analyst il futuro di Simone Inzaghi sarà lontano dalla Lazio. Dai bookmaker arriva un endorsement significativo per l’arrivo sulla panchina della Juventus del tecnico biancoceleste, da giorni uno dei nomi più caldi per il post-Allegri: Inzaghi, riporta Agipronews, è la prima scelta nelle quote Stanleybet, a 2,00, con un buon margine di vantaggio su Pep Guardiola e Antonio Conte, in prima fila fino a venerdì scorso e ora a 4,00. A quattro volte la posta gli analisti confermano José Mourinho, e in corsa rimane anche Maurizio Sarri, offerto però a 5,50. Si allontana, invece, la pista Pochettino, offerta a quota 11,00, davanti a Jurgen Klopp (15,00).