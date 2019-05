Anche Jurgen Klopp resta in corsa per la panchina della Juventus. Secondo quanto riporta Tuttosport, il tedesco è difficile da raggiungere per via della clausola da 32 milioni di euro presente nel suo contratto. Il futuro, però, sarà delineato solo dopo la finale di Champions League con il tedesco che ha sempre dichiarato di guardare all'Italia con grande interesse. Il tecnico del Liverpool è comunque dietro a Maurizio Sarri e Mauricio Pochettino che secondo La Gazzetta dello Sport sono stati incontrati mercoledì a Londra dal ds bianconero Fabio Paratici (LEGGI QUI).