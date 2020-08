Il matrimonio tra Antonio Conte e l’Inter sembra destinato a concludersi. Il tecnico salentino è nuovamente in bilico, complici anche le sue ultime dichiarazioni contro la società nerazzurra. All’eventualità infatti credono i betting analyst che fanno il punto sui possibili sostituti. Il primo nome, già circolato da qualche settimana, è quello di Massimiliano Allegri. La sua ambizione era quella di allenare all’estero, ma se dovesse arrivare la chiamata dell’Inter direbbe di sì. Ambizione anche da parte del presidente nerazzurro Zhang che vorrebbe colmare il gap con la Juventus. L’arrivo di Allegri, riferisce Agipronews, è molto probabile anche per i bookmaker tanto da quotarlo a 2,00. Il secondo nome nella lista dei trader è Mauricio Pochettino che potrebbe accettare offerte estere dopo la sua esperienza al Tottenham. L’arrivo a Milano è offerto a 7,00. Il terzo nome invece ruota intorno a Josep Guardiola, Diego Simeone e Luciano Spalletti. Tutti quotati a 25. Poco più alta la quota di Simone Inzaghi e Carlo Ancelotti, fissati in lavagna a 33,00. Ipotesi quasi impossibili quelle che portano a Laurent Blanc, Walter Zenga, Thomas Tuchel, Erik Ten Hag, Maurizio Sarri e Claudio Ranieri, offerti a 50.