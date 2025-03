Panchina d'Oro, Sarri ha votato Thiago Motta: le sue parole

Getty Images

Le parole di Sarri su Thiago Motta

il miglior allenatore italiano della scorsa stagione. Il tecnico piacentino, che ha condotto l'alla vittoria del ventesimo scudetto nella propria storia, si è infatti aggiudicato la, assegnata oggi a Coverciano, per la prima volta nella sua carriera. L'allenatore nerazzurro, ottenendo 26 voti, ha superato così Gian Piero Gasperini (14) e Vincenzo Italiano (4), con il collega dell'Atalanta che si è visto comunque conferire un riconoscimento specifico per aver vinto l'Europa League.

Le parole di Gasperini

All'evento erano presenti tanti allenatori del nostro Paese, tra cui l'ex Juventus che, intervenendo ai microfoni di Sky, ha rivelato di aver assegnato il proprio voto a, fresco di esonero da parte del club bianconero che lo ha sostituito con Igor Tudor , già al lavoro alla Continassa. Sarri si è espresso così sulle ultime vicende in casa Vecchia Signora: "È sempre difficile farsi un'idea dall'esterno, ci sono dinamiche interne che non riusciamo a vedere e comprendere. Sicuramente poi quando i risultati fanno fatica ad arrivare si arriva a determinati tipi di scelte", il suo pensiero.Gasperini, invece, ha fatto un accenno a Thiago Motta , già suo giocatore ai tempi del Genoa, commentando il premio speciale ricevuto: "Con risultati così non è solo il lavoro di un allenatore, ma di tutta la società e lo staff. E dietro poi c'è una città, ripenso alla gioia di Bergamo. E' stato un percorso fantastico che mai ci saremmo aspettati, l'abbiamo creato gara dopo gara. Penso a tutti gli allenatori, soprattutto a quelli un po' in difficoltà. Quando succede non lo facciamo solo professionalmente, spesso c'è una gogna mediatica sul personale. Questo non mi piace. Un pensiero va anche a queste persone, mi riferisco nello specifico a Thiago Motta in questo momento. Non è che vincendo questa coppa è cambiato qualcosa per me, la vittoria di un allenatore è il migliorare i calciatori ogni giorno".