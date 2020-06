1









Tutto come previsto: ecco il distanziamento nelle panchine e sugli spalti, dove siedono solo ospiti e dirigenti autorizzati, per un massimo di 300 persone all'interno dell'impianto torinese, giocatori compresi. La Juventus riparte con pochi intimi, tra questi ci sono ovviamente il presidente Andrea Agnelli, il CFO Fabio Paratici e il vice presidente Pavel Nedved: i tre dirigenti bianconeri sono seduti nelle loro postazioni, a debita distanza. Stessa storia per i giocatori in panchina, che dovranno rispettare - con relativa mascherina - il metro e mezzo di lontananza.