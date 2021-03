1









Gian Piero Gasperini è stato scelto come migliore allenatore della Serie A per il secondo anno consecutivo. Il tecnico dell'Atalanta ha ricevuto in premio la Panchina D'Oro, trofeo assegnato dall'Associazione Italiana Allenatori al migliore del campionato. Battuti Conte, Sarri e tutti gli altri.



In Serie B ha vinto Filippo Inzaghi, che solleva il premio Panchina d'Argento per il campionato da record con Benevento. In Serie C vince Alvini della Reggiana, mentre nel calcio femminile la Panchina d'Oro è di Piovani (Sassuolo), Panchina d'Argento per Conte (San Marino).