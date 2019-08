La Juventus non ha utilizzato alcun nuovo acquisto dal primo minuto nella trasferta del Tardini contro il Parma, che ha aperto la stagione e il campionato dei bianconeri con una vittoria di misura. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, sono stati ben 800 i milioni di euro in acquisti in panchina nella prima giornata di campionato, di cui ben 400 di casa bianconera. Un dato clamoroso, che ha il suo massimo esempio in Matthijs de Ligt, arrivato in estate dall'Ajax per 75 milioni di euro.